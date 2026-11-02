Sơn La xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Nhóm 4 thanh niên được triệu tập lên cơ quan Công an. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân về một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe mô-tô có biểu hiện gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Công an phường Chiềng Cơi đã khẩn trương xác minh, triệu tập 4 thanh thiếu niên trú trên địa bàn đến làm việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các trường hợp này có những hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô-tô; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên.

Cùng với việc lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, Công an phường cũng tổ chức giáo dục, yêu cầu các thanh thiếu niên viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Công an xử phạt thêm 2 phụ huynh là chủ phương tiện về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của phụ huynh góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.