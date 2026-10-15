Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trước đó, vào 20 giờ 26 phút ngày 2/10, tại Km246+200, Quốc lộ 6, đoạn qua xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về xác minh, xử lý phản ánh của công dân qua ứng dụng VNeTraffic, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm. Ngày 14/10, đơn vị mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Đoạn clip người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt của xe khách biển kiểm soát 15H-219.92. (Nguồn: Đội Cảnh sát giao thông số 2 cung cấp)

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/10/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Sơn La đã kiểm tra, xử lý 30.394 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 52,33 tỷ đồng; tước 190 giấy phép lái xe và tạm giữ 5.551 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 12.580 trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 11,2 tỷ đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La tiến hành cân tải phương tiện trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Sơn. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 5.206 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 16,04 tỷ đồng; 25 trường hợp người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể, phạt tiền hơn 372,35 triệu đồng; 256 trường hợp vi phạm quá tải trọng, phạt tiền hơn 1,05 tỷ đồng; 332 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn, phạt tiền hơn 1,33 tỷ đồng.

Đối với vi phạm tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 7.321 trường hợp, phạt tiền hơn 18,97 tỷ đồng; xử lý 5.726 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, phạt tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm khác bị xử lý 11.528 trường hợp, phạt tiền hơn 11,66 tỷ đồng.

Từ ngày 15/12/20025 đến ngày 14/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phát hiện, xử lý 6.624 trường hợp vi phạm về tốc độ, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, dừng, đỗ, không thắt dây an toàn, nồng độ cồn... (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức 272 ca tuần tra, kiểm soát với 1.255 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 81 trường hợp vi phạm, xử phạt 69 triệu đồng, tạm giữ 1 phương tiện thủy. Đáng chú ý, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các chủ phương tiện trên sông Đà. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền với 585 lượt người tham gia, ký cam kết với 265 chủ phương tiện, tuyên truyền trực tiếp đến 455 lượt chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện; trao tặng miễn phí 125 áo phao, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phát hiện, xử lý 3.520 phương tiện khi tham gia giao thông đã vi phạm tốc độ. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc kịp thời xác minh, xử lý phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic cùng hoạt động tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên thể hiện nỗ lực của lực lượng Cảnh sát giao thông Sơn La trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Từ ngày 15/12/20025 đến ngày 14/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phát hiện, xử lý 117 trường hợp về quá tải trọng và 554 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi điều khiển phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La thông báo tới người dân tiếp tục cung cấp hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý, nâng cao ý thức tự giác và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.