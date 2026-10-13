Sơn La xử lý 16 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp vi phạm

Việc xử lý được thực hiện theo công văn chuyển hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La. Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trong tổng số 29 đối tượng có liên quan, trong đó có các trường hợp ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp bằng khẩu trang; chở quá số người quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 phương tiện cùng giấy tờ liên quan. Tổng mức xử phạt dự kiến là 52.250.000 đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.