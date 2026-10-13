Sơn La xử lý 16 trường hợp vi phạm giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông Sơn La xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Theo đó, thực hiện công văn chuyển hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử lý 16 trong tổng số 29 đối tượng có liên quan do có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong số này có các trường hợp ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp bằng khẩu trang; chở quá số người quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 6 phương tiện cùng giấy tờ liên quan. Tổng mức tiền xử phạt vi phạm là 52,25 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.