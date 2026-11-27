Học sinh Điểm trường Nặm Lin, xã Chiềng Sại chụp ảnh cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương.

Xóa phòng học tạm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La đã tập trung nguồn lực để thực hiện tốt công tác xóa bỏ phòng học tạm, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục tại các huyện vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Đây là mục tiêu quan trọng, góp phần đảm bảo điều kiện học tập tốt cho các em học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Sơn La là tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế ‑ xã hội còn khó khăn, địa bàn rộng lớn, giao thông đi lại khó khăn, một số Điểm trường tại các bản vùng sâu vùng xa có phòng học bé hoặc xuống cấp theo thời gian. Các phòng này, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô và trò. Bên cạnh đó, nhiều trường học còn thiếu phòng chức năng, thiếu khu vệ sinh sạch sẽ. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các em học sinh và chất lượng giờ dạy của giáo viên. Nhận thấy thực tế đó, tỉnh Sơn La đã xác định xóa phòng học tạm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chương trình đầu tư giáo dục giai đoạn vừa qua.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Sơn La đã huy động đồng bộ nhiều nguồn vốn, gồm: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ từ các tổ chức và doanh nghiệp, kết hợp với sự đóng góp của nhân dân địa phương và nguồn vốn xã hội hóa. Các Sở, ban ngành phối hợp với chính quyền các xã, phường rà soát, thống kê toàn bộ số phòng học tạm trên địa bàn, phân loại mức độ xuống cấp, lập danh sách ưu tiên xây dựng mới hay cải tạo, nâng cấp theo thứ tự cấp bách.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Hàng năm, công tác triển khai tu sửa trường học, lớp học được tỉnh thực hiện chặt chẽ từ khâu lập dự án đến thi công và nghiệm thu. Các đơn vị xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn phòng học theo quy định vững chắc, chống mưa bão, đủ ánh sáng, có khu vệ sinh, khu vui chơi cho học sinh.

Cùng với xây mới, các địa phương còn cải tạo, sửa chữa các phòng học đã xuống cấp, trang bị thêm bàn ghế, tủ sách, thiết bị dạy học cơ bản. Ban giám hiệu các trường có công trình thi công lớp học đều thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, tránh lãng phí nguồn vốn.

Tại các xã vùng cao thuộc tỉnh Sơn La, sau khi xóa phòng học tạm, cảnh quan trường học thay đổi rõ rệt. Thay vì những căn phòng tạm bợ, giờ đây có những khối nhà trường khang trang, sạch sẽ. Giáo viên có điều kiện chuẩn bị bài giảng tốt hơn, các em học sinh đến trường với tâm trạng vui vẻ, yên tâm học tập. Nhiều địa phương còn tận dụng không gian mới để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển toàn diện cho học sinh.

Điểm trường mầm non bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại được xây dựng kiên cố.

Xây dựng hệ thống trường lớp ngày càng khang trang

Ông Mùa A Tong, Bí thư kiêm Trưởng bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại chia sẻ: Trước đây, Điểm trường Mầm non ở bản có phòng học chật hẹp, cũ kỹ, thiếu ánh sáng và thông gió; nhà vệ sinh, bếp ăn, khu vui chơi còn nhiều hạn chế. Vào mùa mưa, việc đi lại đến điểm trường khó khăn, nhiều trẻ phải đi bộ, khiến phụ huynh lo lắng.

“Điểm trường đã được Ban từ thiện chùa Cổ Linh (Việt Hòa - Hải Phòng) phối hợp cùng Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Sơn La, UBND xã Chiềng Sại và MobiFone Sơn La hỗ trợ xây dựng, với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng và đưa vào sử dụng. Ngôi trường mới đẹp quá. Các con được học trong lớp học kiên cố, có nơi ăn nghỉ tốt hơn. Chúng tôi thật sự vui mừng và biết ơn những tấm lòng đã giúp đỡ”, ông Mùa A Tong cho biết.

Hiện nay, công tác xóa phòng học tạm tại Sơn La vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục. Một số bản nằm ở vị trí hẻo lánh, địa hình hiểm trở nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian. Một số nơi mới chỉ xóa được phòng học chính, còn thiếu các phòng chức năng, nhà vệ sinh, hàng rào trường học. Bên cạnh đó, sau khi xây xong, công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất ở một số trường chưa được thường xuyên.

Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đang tập trung nguồn lực để xử lý các điểm phòng học tạm còn lại tại các bản vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho chính quyền cơ sở, Ban Giám hiệu, giáo viên và nhân dân về trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng công trình trường học; xây dựng chế độ theo dõi định kỳ để phát hiện sớm tình trạng xuống cấp, sửa chữa kịp thời. Tỉnh cũng chú trọng phân bổ vốn hợp lý, ưu tiên các địa phương còn khó khăn nhất, đảm bảo không để bất kỳ học sinh nào phải học trong phòng tạm bợ, không an toàn.

Cô Đinh Thị Thức, giáo viên Điểm trường Mầm non Nặm Lin, xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La cho biết: “Khi bước vào phòng học mới xây xong, tôi rất vui mừng. Phòng rộng rãi, đủ ánh sáng, không còn lo mưa dột hay gió thổi như phòng cũ trước đây. Tôi có điều kiện chuẩn bị bài dạy tốt hơn, sắp xếp góc chơi cho các bé. Tôi sẽ cố gắng dạy dỗ các con chu đáo hơn để xứng đáng với sự quan tâm của nhà nước và địa phương".