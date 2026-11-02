Sơn La – Xay Sổm Bun mở rộng hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào

Ngày 2/11, tại tỉnh Sơn La, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và ông Phoi Khăm - Hùng Bun Nhuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) đồng chủ trì Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 giữa hai tỉnh.

Dự hội đàm có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các cơ quan liên quan của hai địa phương.

Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun

Đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2026 cho thấy, quan hệ hữu nghị giữa Sơn La và Xay Sổm Bun tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Hai tỉnh đã triển khai nhiều nội dung hợp tác thiết thực, nổi bật trong đào tạo nguồn nhân lực, y tế, bảo đảm an ninh trật tự và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sơn La đã tiếp nhận 196 lưu học sinh tỉnh Xay Sổm Bun sang học tập, đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học, thạc sĩ, trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng tiếng Việt. Hai bên cũng duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, khảo sát các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lực lượng chức năng hai tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghiệp vụ, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương.

Phát biểu tại hội đàm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, đây là dịp để hai tỉnh đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi những vấn đề cần quan tâm và thống nhất các nội dung phù hợp với điều kiện, thế mạnh của mỗi địa phương. Sơn La mong muốn tiếp tục phát huy tình đoàn kết, hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau; mở rộng hợp tác trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Sổm Bun Phoi Khăm - Hùng Bun Nhuông cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029

Tại hội đàm, hai tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 với các nội dung trọng tâm: tuyên truyền, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và xây dựng các tour du lịch liên kết. Trong giáo dục, đào tạo, hai tỉnh sẽ nghiên cứu tuyển sinh, đào tạo nhân lực căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế; đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trao đổi kinh nghiệm quản lý.