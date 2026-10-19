Sơn La xảy ra 2 trận động đất liên tiếp tại khu vực xã Tà Hộc

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào sáng 19/10, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp.

Khu vực xảy ra động đất tại tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào hồi 23 giờ 35 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 18/10, tức 6h 35 (giờ Hà Nội) ngày 19/10, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.211° vĩ Bắc, 104.171° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La.

Trận động đất thứ 2 cũng xảy ra tại khu vực này vào hồi 6h 59, có độ lớn M = 4.2 và độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km và cấp độ rủi ro thiên tai = 0.

Camera nhà dân khu vực tâm chấn ghi lại (nguồn MXH).

Đồng thời, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Người dân Sơn La sống gần khu vực tâm chấn cho biết, họ cảm nhận được rất rõ rung lắc do động đất gây ra.