Sơn La xây dựng hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mường La - Tà Xùa

Theo đó, khu vực đề xuất có tổng diện tích khoảng 128.250 ha, gồm vùng lõi 34.853 ha, vùng đệm 26.354 ha và vùng chuyển tiếp 67.043 ha. Phạm vi nghiên cứu trải dài trên địa bàn 8 xã: Ngọc Chiến, Chiềng Lao, Mường La, Chiềng Hoa, Xím Vàng, Tà Xùa, Suối Tọ và Mường Cơi.

Cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cùng nhân dân tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh PV

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tuyên truyền, tham vấn cộng đồng; điều tra, khảo sát và thu thập dữ liệu về đa dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa; rà soát quy hoạch và các dự án đầu tư nhằm bảo đảm không xung đột với mục tiêu bảo tồn. Tỉnh cũng sẽ xây dựng hồ sơ theo mẫu của UNESCO, hoàn thiện hệ thống bản đồ GIS, kế hoạch quản lý, chiến lược phát triển bền vững và đề xuất bộ máy quản lý khu dự trữ sinh quyển.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ tháng 8/2026 đến tháng 9/2027. Hồ sơ dự kiến hoàn thành thẩm định trong nước trước ngày 30/6/2027 và được chuyển qua Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để đệ trình Ban Thư ký Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO tại Paris trước ngày 30/9/2027. Sau khi đệ trình, hồ sơ dự kiến được UNESCO thẩm định quốc tế trong giai đoạn từ tháng 10/2027 đến tháng 6/2028.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 3,5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, trong đó năm 2026 bố trí 500 triệu đồng và năm 2027 là 3 tỷ đồng.

Việc xây dựng hồ sơ nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì tính kết nối của hệ sinh thái rừng, đồng thời phát huy các giá trị thiên nhiên, văn hóa, thúc đẩy hợp tác và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh.