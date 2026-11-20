Tổ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khảo sát tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa. (Ảnh: PHAN THẢO)

Đây là hoạt động triển khai giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thông tin ban đầu được cung cấp bởi 2 nhân chứng là ông Đinh Văn Đặng, sinh năm 1945 và ông Đinh Văn Tư, sinh năm 1948, cùng trú tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La.

Tổ khảo sát, xác minh cùng nhân chứng xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khảo sát tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa. (Ảnh: PHAN THẢO)

Theo lời kể được các thế hệ trước truyền lại, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều bộ đội đã hy sinh do bị máy bay địch ném bom. Các liệt sĩ sau đó được chôn cất tại khu vực Nà Luồng, bản Lóng Khủa, xã Song Khủa. Trong đó, có những hố chôn từ 3 đến 4 người, hiện nằm trong khuôn viên đất gia đình ông Đinh Văn Múp.

Tại khu vực được cung cấp thông tin, tổ khảo sát đã làm việc với các nhân chứng, người dân. Đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra thực địa, đối chiếu vị trí, phạm vi khu vực nghi có mộ liệt sĩ và những dấu tích liên quan.

Nhân chứng tại bản Lóng Khủa, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La cung cấp thông tin cho Tổ công tác. (Ảnh: PHAN THẢO)

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La yêu cầu xã Song Khủa tiếp tục thu thập thông tin, xác minh, hoàn thiện hồ sơ.

Đây là cơ sở để tổ chức đánh giá thông tin trước khi triển khai các bước tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được thực hiện theo đúng quy định khi có kết quả.