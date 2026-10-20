Sơn La và Luông Pha Bang tăng cường hợp tác công tác mặt trận

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Sơn La có đồng chí Sổm Phon Si U Đôm Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang. Cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang.

Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang.

Đồng chí Sổm Phon Si U Đôm Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang phát biểu tại cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, đồng chí Sổm Phon Si U Đôm Phăn đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan Mặt trận trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị Lào - Việt Nam; vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, đề xuất hai bên tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Chá A Của trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang dành cho đoàn công tác tỉnh Sơn La. Đồng chí khẳng định, hội đàm là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận.

Thông tin về kết quả công tác mặt trận của tỉnh Sơn La thời gian qua, đồng chí Chá A Của nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và chăm lo an sinh xã hội. Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng tích cực vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát..

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tham dự hội đàm.

Đồng chí Chá A Của đề nghị thời gian tới, Mặt trận hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân vùng biên giới trong chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Đồng thời, tăng cường vận động, tạo điều kiện để doanh nghiệp phối hợp đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến nông sản, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận và giữ liên lạc thường xuyên để kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang tại hội đàm.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã ký biên bản làm việc giai đoạn 2026 - 2028, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào, nhất là hướng tới các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027, 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang ký biên bản làm việc.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh vận động nhân dân bảo vệ đường biên, mốc giới; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương giáp biên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác mặt trận và phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là bộ đội, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Hoạt động hội đàm, trao đổi kinh nghiệm được thống nhất duy trì theo hình thức luân phiên 2 năm một lần; hội đàm tiếp theo dự kiến tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang chụp ảnh lưu niệm tại hội đàm.

Việc ký biên bản làm việc góp phần cụ thể hóa các nội dung phối hợp giữa cơ quan Mặt trận 2 tỉnh, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.