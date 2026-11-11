Sơn La và Luang Prabang thắt chặt phối hợp bảo vệ biên giới

Hai bên trao tặng cho nhau những món quà thể hiện sự gắn bó và tình đoàn kết hữu nghị. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2025 và năm 2026. Theo đó, hai lực lượng đã chủ động tham mưu cấp trên triển khai các chủ trương, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới; duy trì phối hợp trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Hai bên cũng duy trì thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới, các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã ký kết; phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng ngừa xuất, nhập cảnh trái phép và kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) hội đàm với đoàn đại biểu Công an tỉnh Luang Prabang (Lào). (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Từ tháng 11/2025 đến nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao đổi với Công an huyện Phon Thong và các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào 33 tin có giá trị liên quan tình hình tôn giáo, di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bên duy trì trao đổi thông tin bằng thư ở cấp tỉnh và cấp đồn, trạm với tổng số 12 thư; tổ chức 3 cuộc giao ban, hội đàm trao đổi tình hình, gồm 1 cuộc cấp tỉnh và 2 cuộc ở cấp đồn, trạm, với 22 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Luang Prabang, nước bạn Lào phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Cùng với đó, lực lượng chức năng hai tỉnh chỉ đạo các đơn vị cơ sở, trong đó có Đồn Biên phòng Mường Lèo và Công an huyện Phon Thong, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành pháp luật của mỗi nước và các quy định về quản lý biên giới, cửa khẩu. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, không để các đối tượng xấu lợi dụng địa bàn biên giới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Bàn Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Hoạt động giao lưu, kết nghĩa và hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục được hai bên quan tâm duy trì nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm và Quốc khánh của hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới.

Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an tỉnh Luang Prabang hỗ trợ một học sinh với mức 500.000 đồng/tháng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết với tổng kinh phí 20 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) ký biên bản Ghi nhớ về công tác phối hợp Công an tỉnh Luang Prabang (Lào). (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Kết thúc hội đàm, đại diện hai lực lượng đã ký kết Bản ghi nhớ với 8 nội dung phối hợp trọng tâm về phòng, chống tội phạm qua biên giới trong thời gian tới. Dự kiến, hội đàm lần tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối năm 2027 tại Công an tỉnh Luang Prabang (Lào).