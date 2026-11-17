Các lực lượng khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Dự buổi lễ có Đại tá Chu Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La; Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã Mai Sơn, Chiềng Hặc cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn theo đúng nghi thức.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn. (Ảnh: PHAN THẢO)

Trước đó, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La đã tổ chức khảo sát, xác minh các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại xã Mai Sơn và xã Chiềng Hặc.

Tại xã Chiềng Hặc, ông Vì Ngọc Siếng, sinh năm 1957, trú tại bản Chiềng Ban, cung cấp thông tin về một ngôi mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nằm tại khu vực ruộng của gia đình ông Lường Văn Biên, cùng bản, cách Quốc lộ 6 khoảng 1km.

Hai hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã đối chiếu tài liệu liên quan, làm việc với nhân chứng, khảo sát thực địa, xác định vị trí, phạm vi khu vực nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời đo đạc tọa độ, lập sơ đồ và hoàn thiện hồ sơ xác minh. Ngày 16/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp xã Chiềng Hặc huy động 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đào tìm, khai quật. Sau một ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm thấy, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng đoàn thanh niên dành phút mặc niệm trước phần mộ các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Tại xã Mai Sơn, từ thông tin của ông Nguyễn Việt Đức, trú tại thôn Tiền Phong, về bộ đội hy sinh trong trận đánh tại sân bay Nà Sản khoảng năm 1952 và được chôn cất trong khu vườn gia đình, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm. Qua quá trình đào tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Hai hài cốt sau khi được khai quật, cất bốc, lập biên bản hiện trạng đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, bàn giao cho chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Việc tìm kiếm, quy tập và tổ chức an táng các hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay.