Ngày 17.11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật.

Danh tính đối tượng lần lượt được xác định là Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991), trú tại Hưng Yên, Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (2000) cùng trú tại Sơn La.

Trước đó, qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La rồi đưa đi một số tỉnh tiêu thụ.

Sau một thời gian triển khai chuyên án, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an và Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh và TP Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại Hưng Yên, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến, thu giữ 3kg ma tuý tổng hợp và thu giữ 166,5kg ma tuý bao gồm: ma tuý đá, heroin, hồng phiến và ma tuý tổng hợp dạng viên tại nơi ở.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngay sau đó, tại xã Hoà Lạc (Hà Nội), lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng liên quan là Giàng A Giang và Giàng A Chái.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.