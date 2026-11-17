Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Sơn La, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh, sau đó đưa đi tiêu thụ tại một số địa phương. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng xác lập chuyên án 1826G để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ninh cùng Công an TP Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (sinh năm 1991, trú tại xã Việt Tiến) khi đang có hành vi tàng trữ 3kg ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tiếp tục mở rộng điều tra, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ Giàng A Giang (sinh năm 1998) và Giàng A Chái (sinh năm 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong chuyên án là 169,5kg. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.