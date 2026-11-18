Các đối tượng cùng số ma túy tại cơ quan Công an Sơn La. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Sơn La, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã xác lập chuyên án 1826G, tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau quá trình điều tra, xác minh, trong hai ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh cùng thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Công an Sơn La phối hợp bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng 169,5kg ma túy các loại.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến, sinh năm 1991, trú tại xã Việt Tiến, khi đang có hành vi phạm tội, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng Nguyễn Đăng Chiến, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 166,5kg ma túy các loại, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Lực lượng Công an thu giữ gần 170 kg ma túy﻿ các loại. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Giàng A Giang, sinh năm 1998 và Giàng A Chái, sinh năm 2000, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Hai đối tượng bị bắt tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Cơ quan chức năng tiến hành cân tịnh số lượng ma túy đã thu giữ. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tổng số tang vật thu giữ trong chuyên án là 169,5kg ma túy các loại. Đây là kết quả phối hợp đấu tranh của lực lượng Công an Sơn La với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn, vận chuyển đi tiêu thụ.

Số ma túy lực lượng Công an thu giữ gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.