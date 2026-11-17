Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động xuyên biên giới, đưa ma túy từ Lào vào Sơn La rồi vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án 1826G, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số địa phương tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Lực lượng Công an thu giữ gần 170 kg ma tuý ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến, sinh năm 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5 kg ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên. Ngay sau đó, tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Giàng A Giang, sinh năm 1998 và Giàng A Chái, sinh năm 2000, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Lực lượng chức năng tiến hành cân tịnh ma tuý

Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.