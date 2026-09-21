Sơn La triển khai Quy chế phối hợp vận hành đập, hồ chứa trên lưu vực sông Đà

Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các xã, phường và các chủ đập, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa; bảo đảm chủ động, đồng bộ trong phối hợp vận hành đón lũ, xả lũ, điều tiết cấp nước mùa kiệt, ứng phó thiên tai và xử lý sự cố; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho vùng hạ du lưu vực sông Đà.

Theo Kế hoạch, 100% công trình đập, hồ chứa thuộc phạm vi Quy chế phải chấp hành nghiêm quy định về thông báo, cảnh báo, cung cấp thông tin, báo cáo và phối hợp vận hành; bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ trong mùa lũ, từng bước thiết lập kênh chia sẻ dữ liệu tự động, trực tuyến và duy trì phương thức liên lạc dự phòng. Phạm vi thực hiện gồm 59 đập, hồ chứa.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, đầu mối tổng hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến Quy chế; kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, việc tuân thủ quy trình vận hành và duy trì dòng chảy tối thiểu; xây dựng, kết nối, quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung về vận hành đập, hồ chứa.

Sở Công Thương triển khai Quy chế đến các chủ đập, hồ chứa thủy điện, chỉ đạo thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo và phối hợp kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp nhận thông tin về vận hành xả lũ, xả nước, sự cố công trình; tham mưu, chỉ đạo cảnh báo, sơ tán, ứng cứu vùng hạ du khi cần thiết.

UBND các xã, phường vùng hạ du duy trì đầu mối tiếp nhận thông tin cảnh báo; thông báo kịp thời đến các bản, tổ dân phố và nhân dân; rà soát, cảnh báo, kiểm soát các khu vực nguy hiểm khi hồ xả lũ. Các chủ đập phải duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ trong mùa lũ, vận hành đúng quy trình, phối hợp theo cụm bậc thang, tránh chồng lũ, dồn lũ và thực hiện đầy đủ chế độ thông báo, cảnh báo trước khi xả lũ, xả nước.

Trong năm 2026, tập trung tuyên truyền, phổ biến Quy chế; lập danh sách đầu mối thường trực 24/24 giờ; xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung; rà soát cự ly, thời gian truyền lũ và kiểm tra việc chấp hành Quy chế, tuân thủ quy trình vận hành, an toàn đập.