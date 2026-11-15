Sơn La triển khai dự án thủy điện tích năng quy mô hơn 27.870 tỷ đồng

Công trình có tổng diện tích sử dụng đất trên 425 ha, dự kiến triển khai qua hai giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2032. (Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng)

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên vừa được khởi công tại xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, với tổng vốn đầu tư hơn 27.870 tỷ đồng và công suất thiết kế 1.200 MW. Công trình được triển khai trên địa bàn hai xã Mường Bang và Mường Cơi.

Dự án do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026.

Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích sử dụng đất trên 425 ha, trong đó hơn 414 ha thuộc xã Mường Bang. Công trình được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn I thực hiện từ năm 2027 đến năm 2030, với công suất 900 MW; giai đoạn II triển khai từ năm 2031 đến năm 2032, với công suất 300 MW.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp từ 1,5 đến 2,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự án cũng tạo việc làm cho khoảng 2.400 lao động trong thời gian thi công và 350 lao động thường xuyên khi vận hành.

Thủy điện tích năng Đông Phù Yên vận hành theo nguyên lý tích trữ năng lượng thông qua hệ thống hồ chứa. Khi nhu cầu tiêu thụ điện xuống thấp, nhà máy sử dụng lượng điện dư thừa để vận hành hệ thống bơm, đưa nước từ hồ thấp lên hồ cao.

Ngược lại, vào giờ cao điểm, nước từ hồ trên được dẫn xuống qua các tổ máy để phát điện, bổ sung nguồn cung cho hệ thống. Phương thức này cho phép tận dụng nguồn điện dư thừa trong giờ thấp điểm và cung cấp trở lại khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu, tỉnh yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch thi công khả thi, tuân thủ các điều kiện pháp lý đối với từng hạng mục trước khi triển khai, đồng thời kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch; quan tâm giải quyết sinh kế và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong quá trình thực hiện dự án.