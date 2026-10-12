Sơn La triển khai Chiến dịch 'Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương'

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an về tổ chức triển khai Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”. Ngày 8/10/2026, UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 7715 về triển khai Chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương”, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn trực tuyến cho trẻ em, thanh thiếu niên; huy động sự tham gia của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại trên không gian mạng. Chiến dịch được triển khai từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Để triển khai chiến dịch hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

Công an tỉnh là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ triển khai chiến dịch tại các trường học; huy động cơ quan báo chí, truyền thông, Câu lạc bộ Niềm tin số Sơn La và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia lan tỏa thông điệp. Đồng thời, phối hợp lựa chọn nhân sự tham gia chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên gia về an toàn trực tuyến do Bộ Công an tổ chức.

Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị gặp mặt KOL, quản trị viên và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Sơn La.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động hưởng ứng, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý được hướng dẫn triển khai. Rà soát, lựa chọn 1 nhân sự là giáo viên THPT có kỹ năng truyền đạt tốt tham gia chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên gia do Bộ Công an tổ chức; tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo mỗi xã/phường có ít nhất 2 giáo viên (ưu tiên giáo viên THCS/THPT) được đào tạo. Lựa chọn 3 điểm trường tiên phong để triển khai hoạt động workshop trong khoảng thời gian từ 10-22/10/2026; lựa chọn một số học sinh tiêu biểu để ghi hình với các thông điệp theo định hướng từ Ban Tổ chức chiến dịch. Đề xuất ít nhất 5 trường tham gia tìm kiếm “Đại sứ an toàn số học đường”. Trên cơ sở đó, đề cử 1 Đại sứ tiêu biểu để Ban Tổ chức xem xét, vinh danh Đại sứ cấp chiến dịch.

Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phối hợp ghi hình, xây dựng các video quảng bá; tăng cường tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, giới thiệu kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trực tuyến. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội LHPN phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch.

UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động hưởng ứng, rà soát, cử giáo viên tham gia tập huấn theo kế hoạch. Riêng phường Tô Hiệu và Mộc Châu rà soát, lựa chọn giáo viên THCS có kỹ năng truyền đạt tốt tham gia chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên gia do Bộ Công an tổ chức.

Thông qua chiến dịch, Sơn La hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng; xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, giúp các em tự tin học tập, kết nối và phát triển, không đơn độc khi đối mặt với những nguy cơ trực tuyến.