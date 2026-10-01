Sơn La tổ chức trang trọng lễ viếng và truy điệu, an táng 2 liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng hài cốt 2 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Dự buổi lễ có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo xã Sông Mã, Chiềng Khoong, cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân xã Sông Mã.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tỉnh Sơn La đã tổ chức trang trọng lễ viếng và truy điệu, an táng 2 liệt sĩ. (Ảnh: PHAN THẢO)

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã theo đúng nghi thức quy định. Trước đó, từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm, bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong là nơi an táng 2 liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp Ủy ban nhân dân xã Chiềng Khoong huy động 30 dân quân tự vệ xã tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí được xác định là có mộ liệt sĩ.

Các đại biểu thắp hương tại lễ viếng và truy điệu, an táng 2 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Sau 5 ngày tìm kiếm, khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó, thu nhận được xương sọ, xương ống chân, tay, răng và di vật liên quan là mảnh đạn. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính, đồng thời bàn giao hài cốt cho xã Sông Mã tổ chức an táng trang trọng.

Do chưa có thông tin về họ tên, quê quán, đơn vị và thời điểm hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã trong khi chờ kết quả giám định. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai, góp phần đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình.