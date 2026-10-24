Sơn La: Tỉnh lộ 101 xuống cấp, người dân mong sớm được sửa chữa

Đường xuống cấp, hành trình đi lại thêm gian nan

Tỉnh lộ 101 là một trong những tuyến đường có ý nghĩa đối với việc đi lại, giao thương và kết nối các khu dân cư trên địa bàn. Tuy nhiên, tại khu vực xã Tô Múa, tình trạng xuống cấp của tuyến đường đang trở thành nỗi lo thường trực đối với người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Tỉnh lộ 101 qua địa bàn xã Tô Múa nhiều đoạn đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, trên những đoạn đường hư hỏng, mặt đường không còn bằng phẳng, xuất hiện các vị trí bong tróc, ổ gà và những điểm đi lại khó khăn.

Khi trời mưa, việc lưu thông càng trở nên vất vả do mặt đường trơn trượt, nước đọng tại các vị trí trũng, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát và xử lý tình huống.

Trong khi đó, vào những ngày nắng, bụi từ mặt đường và các phương tiện lưu thông cũng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống ven tuyến.

Đối với người dân thường xuyên phải đi làm, đưa đón con em đến trường hoặc vận chuyển nông sản, việc lưu thông trên tuyến đường xuống cấp khiến thời gian di chuyển kéo dài, phương tiện nhanh hư hỏng và chi phí đi lại tăng lên.

Những chuyến xe chở hàng hóa, nông sản cũng gặp trở ngại, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Anh Lò Văn Khoa (SN 1985 ở xã Tô Múa) chia sẻ: "Đường đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối xã Tu Múa với các địa phương khác".

Mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 101.

Nỗi lo về mất an toàn giao thông

Điều khiến người dân lo ngại không chỉ là sự bất tiện trong đi lại mà còn là nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại những vị trí mặt đường hư hỏng, tầm nhìn hạn chế hoặc khi thời tiết bất lợi.

Đối với người điều khiển xe máy, việc phải tránh các điểm hư hỏng trên mặt đường đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Nếu gặp phương tiện đi ngược chiều, nhất là ô tô hoặc xe tải, việc xử lý tình huống trên những đoạn đường chật hẹp, không bằng phẳng có thể trở nên khó khăn hơn.

Người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ 101.

Anh Lường Văn Khoa (SN 1980, xã Tô Múa) chia sẻ, vào thời điểm mưa lớn hoặc chiều tối, các vị trí hư hỏng có thể khó nhận biết. Điều này làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy.

"Người dân chúng tôi mong mỏi là cơ quan chức năng sớm kiểm tra toàn diện hiện trạng tuyến tỉnh lộ 101 qua xã Tô Múa, xác định nguyên nhân xuống cấp và có phương án khắc phục phù hợp để người dân đi lại bớt khó khăn và đảm bảo an toàn giao thông", anh Khoa kiến nghị.

Ông Trần Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tô Múa, tỉnh Sơn La cho biết, tình trạng người dân phản ánh đường tỉnh lộ qua địa bàn xã Tô Múa đang xuống cấp là đúng. Chính quyền cũng đã tiếp nhận ý kiến của người dân và đã có phản ánh lên Sở Xây dựng Sơn La.

Ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội khi lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 101.

Ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phạm Thanh Hải, Phó giám đốc công ty cổ phần phát triển xây dựng thương mại số 909 (phụ trách tuyến tỉnh lộ 101) cho biết: Tuyến tỉnh lộ 101 thuộc công ty quản lý, nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ đang xuống cấp đang được đơn vị khắc phục.

Hiện đơn vị đang sửa chữa từ phía trong gần UBND xã Tô Múa. Tại khu vực Km8 đang xuống cấp nghiêm trọng là do lượng phương tiện chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Trong những ngày tới, phía công ty sẽ cho cán bộ kiểm tra, đánh giá sau đó sẽ đưa ra phương án sửa chữa khu vực này một cách sớm nhất để người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến", ông Hải nói.

Tuyến đường có nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ trâu khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân mong rằng những khó khăn trên tuyến đường sẽ sớm được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, kiểm tra và giải quyết bằng những giải pháp cụ thể. Một tuyến đường an toàn, thuận lợi không chỉ giúp người dân yên tâm đi lại mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.