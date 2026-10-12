Sơn La tiếp nhận gần 9km quốc lộ 6 để nâng cấp, giảm ùn tắc cửa ngõ Mộc Châu

Bộ Xây dựng vừa quyết định giao UBND tỉnh Sơn La quản lý đoạn quốc lộ 6 dài gần 9km, từ Cổng chào 64 đến chân dốc Km75, để đầu tư cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ đô thị Mộc Châu, nơi thường xuyên đông phương tiện vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa du lịch.

Một đoạn QL6 đoạn qua tỉnh Sơn La.

Theo quyết định, đoạn tuyến được chuyển giao có lý trình từ Km 179+000 - Km 187+940, dài 8,94km. Việc giao quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh và phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực của địa phương.

UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 165/2024 và pháp luật liên quan. Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức bàn giao, bảo đảm việc chuyển giao trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ tuyến đường không làm gián đoạn giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đoạn quốc lộ 6 được bàn giao hiện là đường cấp IV, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m. Đây là tuyến giao thông cửa ngõ vào trung tâm đô thị Mộc Châu, thường xuyên xảy ra ùn tắc khi lưu lượng phương tiện tăng cao vào cuối tuần, dịp lễ, Tết và mùa du lịch.

Trên cơ sở hiện trạng khai thác và nhu cầu giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến là cần thiết. Theo cơ quan này, đề nghị của UBND tỉnh Sơn La có cơ sở pháp lý để xem xét theo Nghị định số 165/2024, trong đó cho phép Bộ Xây dựng giao UBND cấp tỉnh quản lý quốc lộ không phân cấp khi địa phương có nhu cầu đầu tư và xác định được nguồn vốn bảo đảm thực hiện toàn bộ dự án.

Tuy nhiên, việc chuyển giao không chỉ liên quan đến trách nhiệm quản lý tuyến đường mà còn bao gồm phạm vi công trình, tài sản kết cấu hạ tầng và kinh phí duy tu, bảo trì.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị phạm vi bàn giao bao gồm toàn bộ đoạn tuyến và các công trình hạ tầng thuộc dự án, trong đó có cầu Suối Ang tại Km 186+102. Đồng thời, cần xác định rõ thời điểm chuyển giao trách nhiệm quản lý, bảo trì từ Khu Quản lý đường bộ I sang UBND tỉnh Sơn La; quy định trách nhiệm của địa phương trong bố trí kinh phí và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Sau khi có quyết định giao quản lý, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I bàn giao đoạn tuyến cùng hồ sơ quản lý, đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý là trách nhiệm bàn giao lại công trình sau đầu tư. Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, khi hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp, UBND tỉnh Sơn La phải bàn giao công trình cho Bộ Xây dựng, đồng thời thực hiện điều chuyển tài sản trở lại, kèm hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ xác lập giá trị tài sản.

Việc giao địa phương quản lý đoạn quốc lộ 6 dài 8,94km tạo cơ sở để Sơn La chủ động triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo quy hoạch. Khi được đầu tư đồng bộ, đoạn tuyến này được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ Mộc Châu, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển du lịch của địa phương.