Sơn La thúc tiến độ đầu tư cửa khẩu chính Chiềng Khương

Ngày 5/10, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan về quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu chính Chiềng Khương. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu UBND xã Chiềng Khương.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc xác định phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chiềng Khương, đồng thời thành lập Đoàn khảo sát liên ngành để xác định phạm vi khu vực cửa khẩu.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan đối với hồ sơ dự thảo xác định phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chiềng Khương.

Phạm vi khu vực cửa khẩu được đề xuất kế thừa kết quả khảo sát, rà soát số liệu, tài liệu và các nội dung nghiên cứu đã thực hiện trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết cửa khẩu chính Chiềng Khương.

UBND tỉnh Sơn La làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan

Dự kiến đầu tư 135 tỷ đồng trong giai đoạn 1

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết và đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu chính Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, giai đoạn 1.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự kiến của giai đoạn 1 khoảng 135 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Dự án dự kiến đầu tư một số hạng mục hạ tầng chính gồm: 1 nhà kho hàng hóa 1 tầng; 2 nhà kiểm dịch 1 tầng; 1 nhà làm việc khung thép lắp ghép; nhà vệ sinh công cộng; hệ thống đường giao thông nội bộ dài khoảng 0,31 km; san nền khoảng 47.400 m² và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về phạm vi xây dựng cửa khẩu chính Chiềng Khương, tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, danh mục các hạng mục đầu tư trong khu vực biên giới cũng như công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận cuộc họp

Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục và nguồn vốn

Kết luận cuộc họp, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến trình tự, thủ tục phê duyệt nhiệm vụ và đề cương quy hoạch theo hướng dẫn của các bộ, ngành.

Các đơn vị được yêu cầu tiếp tục rà soát công tác giải phóng mặt bằng, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế những vướng mắc có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu chính Chiềng Khương theo đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu rà soát nguồn vốn đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan, qua đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án theo kế hoạch.

Việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư là bước quan trọng để tỉnh Sơn La có cơ sở triển khai các hạng mục hạ tầng cửa khẩu chính Chiềng Khương trong giai đoạn tiếp theo.