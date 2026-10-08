Sơn La thúc tiến độ các dự án du lịch tại Vân Sơn, Vân Hồ

Ngày 8/10, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án du lịch tại phường Vân Sơn và xã Vân Hồ. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Tại phường Vân Sơn, đoàn kiểm tra Dự án Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch, có quy mô 16 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường; dự kiến khởi công các hạng mục trong quý IV/2026.

Đoàn công tác kiểm tra dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Heritage Village.

Tại xã Vân Hồ, đoàn kiểm tra Dự án Khu vui chơi giải trí Hua Tạt tại bản Hua Tạt, quy mô 20,6ha, tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Heritage Village tại bản Bó Nhàng, quy mô 124 ha, tổng vốn đầu tư 98,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo, các dự án đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hồ sơ thiết kế cơ sở; đồng thời xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và phương án chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp theo quy định.

Đoàn công tác kiểm tra dự án Khu vui chơi giải trí Hua Tạt.

Sau kiểm tra, ông Hà Trung Chiến đề nghị các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, thiết kế, đánh giá tác động môi trường và tham vấn cộng đồng.

Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp, các đơn vị cần chủ động phối hợp, thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đưa các dự án vào khởi công trong quý IV/2026.