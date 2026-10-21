Sơn La thúc tiến độ 7 dự án du lịch, dự kiến khởi công trong quý IV/2026

Ngày 21/10, đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị khởi công các dự án du lịch trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, Sơn La dự kiến khởi công 7 dự án du lịch tại Vân Hồ, Mộc Châu, Tà Xùa và phường Chiềng An, với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Các dự án đang hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, thiết kế, môi trường, đất đai và cấp phép xây dựng.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, các nhà đầu tư kiến nghị tỉnh đẩy nhanh thủ tục giao, cho thuê đất; thẩm định, điều chỉnh quy hoạch và thiết kế để đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Trung Chiến yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu khởi công các dự án trước tháng 12/2026.

Các xã, phường tập trung thực hiện thủ tục thu hồi, cho thuê đất, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện quy hoạch đúng thời hạn.

Các sở, ngành liên quan được giao đẩy nhanh thẩm định hồ sơ, cấp phép xây dựng; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng và nghĩa vụ tài chính, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ.