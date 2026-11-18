Tham dự hội nghị có đại diện Liên minh châu Âu, CARE Pháp, CARE Quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở chế biến cà phê trong vùng dự án.

Khởi động Dự án “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà phê Arabica tại tỉnh Sơn La”.

Dự án được triển khai tại các xã Chiềng Mung, Chiềng Mai và Mường Chanh từ tháng 9/2026 đến tháng 6/2028, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại hơn 27,3 tỷ đồng. UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản, Sở Nông nghiệp và Môi trường là chủ dự án, phối hợp với CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức thực hiện.

Sơn La là một trong những vùng sản xuất cà phê Arabica trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngành hàng, lượng nước thải và phụ phẩm phát sinh trong quá trình sơ chế, chế biến đang tạo áp lực đối với môi trường. Trong khi đó, nhiều cơ sở sản xuất quy mô nhỏ còn hạn chế về nguồn lực đầu tư công nghệ xử lý chất thải và khai thác giá trị từ phụ phẩm.

Dự án hướng tới hỗ trợ hơn 150 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hợp tác xã và cơ sở chế biến cà phê tiếp cận các giải pháp sản xuất tuần hoàn; phấn đấu có ít nhất 100 cơ sở sản xuất, sơ chế và hộ gia đình áp dụng tối thiểu một giải pháp tuần hoàn. Các giải pháp trọng tâm gồm sử dụng thiết bị xát vỏ cà phê tiết kiệm nước, kết hợp hệ thống xử lý nước thải sinh học; tận dụng vỏ cà phê sản xuất phân bón hữu cơ sinh học và thử nghiệm phát triển trà Cascara; ứng dụng công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời và các giải pháp sấy cải tiến nhằm tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các đơn vị tài trợ Dự án.

Cùng với hỗ trợ công nghệ, dự án chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực và tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các cơ sở sản xuất. Theo kế hoạch, ít nhất 400 lượt người được đào tạo, tập huấn; xây dựng 5 mô hình trình diễn và 10 tài liệu điển hình phục vụ nhân rộng. Dự án dự kiến hỗ trợ khoảng 25 doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn đầu tư công nghệ tuần hoàn, với mức tài trợ tối đa 15.000 Euro mỗi đơn vị; phấn đấu có ít nhất 30 cơ sở được hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và cộng đồng dân tộc thiểu số là những nhóm được chú trọng tham gia, hưởng lợi.

Bà Brenda Candries, tùy viên Liên minh Châu Âu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê đã chia sẻ kinh nghiệm về sơ chế, xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm và liên kết thị trường; trao đổi khó khăn, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở chế biến cà phê trong vùng dự án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cà phê là ngành hàng nông sản chủ lực, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai Dự án 2C không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình chế biến mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị phụ phẩm và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Qua đó, thúc đẩy ngành cà phê Sơn La phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.