Sơn La hiện có hơn 44.000ha cà-phê, hướng tới mục tiêu đạt 100.000 tấn cà-phê nhân vào năm 2030. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tham dự hội nghị có đại diện các tổ chức tài trợ, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến cà-phê.

Sơn La hiện có hơn 44.000ha cà-phê, sản lượng năm 2026 ước đạt gần 51.000 tấn cà-phê nhân. Sản phẩm cà-phê Arabica của Sơn La đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như: Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc. Năm 2025, giá trị xuất khẩu cà-phê đạt hơn 112 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà-phê Arabica tại tỉnh Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với sự phát triển về quy mô sản xuất và xuất khẩu, hoạt động sơ chế, chế biến cà-phê cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường. Lượng phụ phẩm hữu cơ và nước thải phát sinh trong quá trình chế biến tương đối lớn, trong khi nhiều hợp tác xã, cơ sở chế biến quy mô nhỏ còn hạn chế về nguồn vốn, công nghệ và hệ thống xử lý chất thải.

Trước thực tế đó, dự án CAFE-CIRCLE hướng tới thúc đẩy áp dụng các giải pháp sản xuất tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường trong chuỗi giá trị cà-phê.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, chủ trì Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà-phê Arabica tại tỉnh Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các hoạt động trọng tâm gồm hỗ trợ đầu tư, ứng dụng thiết bị xát vỏ tiết kiệm nước; xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học; tận dụng vỏ, thịt quả cà-phê để sản xuất phân bón hữu cơ, trà Cascara và khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong quá trình sấy.

Dự án dự kiến triển khai tại các xã Chiềng Mung, Chiềng Mai và Mường Chanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở chế biến nâng cao năng lực sản xuất, từng bước chuyển đổi sang mô hình chế biến thân thiện với môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà-phê Arabica tại tỉnh Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Bà Vương Thái Nga, Giám đốc Chương trình CARE quốc tế tại Việt Nam, cho biết: Tổ chức đã đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và người trồng cà-phê tại Sơn La từ năm 2017. Qua thực tiễn triển khai, việc gia tăng sản lượng không đồng nghĩa với thu nhập của người trồng cà-phê được cải thiện tương ứng. Do đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển sinh kế bền vững.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà-phê Arabica tại tỉnh Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, nhấn mạnh cà-phê Arabica đang là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của tỉnh Sơn La.

Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong chuyển giao công nghệ, phát triển mô hình chế biến tuần hoàn và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bà Vương Thái Nga, Giám đốc Chương trình CARE quốc tế tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La đang đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững, đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đồng thời chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tỉnh cũng xác định việc đổi mới công nghệ sơ chế, chế biến và xử lý chất thải là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong sản xuất cà-phê.

Bà Brenda Candries, Tùy viên Liên minh châu Âu, phát biểu ý kiến tại Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà-phê Arabica tại tỉnh Sơn La”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Bên cạnh mục tiêu kinh tế và môi trường, dự án còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản lý, phát triển hợp tác xã và tham gia chuỗi giá trị cà-phê.

Theo kế hoạch, đến tháng 12/2029, CAFE-CIRCLE đặt mục tiêu xây dựng 5 mô hình trình diễn, ghi nhận 10 nghiên cứu điển hình và hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các thực hành sản xuất tuần hoàn.