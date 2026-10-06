Sơn La thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị

Ngày 6/10, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc họp Tổ công tác 515-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.

Họp Tổ công tác 515 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030

Tại cuộc họp, Tổ công tác cho ý kiến về Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; kế hoạch triển khai chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2026-2030, cùng các nội dung hợp tác năm 2026 và việc thành lập Tổ giúp việc.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung hợp tác, phê duyệt phương án và bố trí kinh phí theo quy định để thực hiện chương trình năm 2026.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

Ký kết Biên bản hợp tác đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn chuỗi giá trị trên địa bàn xã Bình Thuận

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc ký Biên bản hợp tác về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, hai bên ký Biên bản hợp tác đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị trên địa bàn xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La.