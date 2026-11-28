Trong năm 2026, Công an tỉnh Sơn La đã thu nhận 1.792 mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ qua hai đợt triển khai. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Hai đợt thu nhận được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị chức năng, kết hợp giữa tổ chức tập trung và đến tận nhà đối với những trường hợp thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 19 đến 23.7.2026, Công an tỉnh Sơn La tổ chức thu nhận 1.664 mẫu ADN tại 12 xã, phường là trung tâm các huyện, thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Chiềng An. Các tổ công tác chủ động triển khai phương án thu nhận lưu động, tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ tham gia.

Trong đợt 2, diễn ra ngày 22 và 23.10.2026, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thu nhận bổ sung 128 mẫu ADN. Đây là những trường hợp chưa tham gia đợt đầu hoặc mới được tuyên truyền, vận động và đồng ý cung cấp mẫu sinh phẩm.

Tính chung qua hai đợt, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã thu nhận 1.792 mẫu ADN, trong đó có 17 mẫu của thân nhân liệt sĩ thuộc địa bàn các tỉnh khác. Các mẫu sinh phẩm được bàn giao để phân tích, cập nhật vào ngân hàng gen, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Mỗi mẫu ADN là một nguồn dữ liệu có giá trị, góp phần kết nối thông tin thân nhân với các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Qua đó, mở thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.