Trong tổng thu 4.880,25 tỷ đồng, thu từ thuế và phí đạt 4.089,1 tỷ đồng, bằng 108,9% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 791,185 tỷ đồng, tương đương 79,1% dự toán.

Ông Hà Minh Đức, Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho biết, kết quả trên có được nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, tăng cường kiểm tra, chống thất thu và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong khi đó, các chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh cũng tác động đáng kể đến nguồn thu.

Tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Sơn La thực hiện trong 10 tháng năm 2026 đạt 4.880,25 tỷ đồng

Cụ thể, chính sách giảm thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay ước làm giảm thu khoảng 144 tỷ đồng; giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng làm giảm khoảng 160 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm cũng làm giảm thu khoảng 20 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý nợ, tính đến ngày 31/10/2026, tổng số tiền thuế nợ ước khoảng 227 tỷ đồng.

Trong 10 tháng, cơ quan Thuế đã ban hành 71 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền ước 9,3 tỷ đồng, gồm 46 lượt trích tiền từ tài khoản với số tiền 636 triệu đồng và 25 lượt ngừng sử dụng hóa đơn với số tiền 8,7 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế cũng tăng cường quản lý các khoản thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đến ngày 31/10, đã ban hành 602 thông báo nộp tiền thuê đất, 785 thông báo nợ thuế, 131 thông báo tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và 30 thông báo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đáng chú ý, thu ngân sách từ hộ kinh doanh đến ngày 31/10 đạt 88,241 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán cả năm.

Với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan Thuế đã rà soát 205 đối tượng, ghi nhận doanh thu 126,8 tỷ đồng và số thuế đã nộp ngân sách 1,6 tỷ đồng.

Trong hai tháng cuối năm, Thuế tỉnh Sơn La tập trung rà soát các nguồn thu tiềm năng, tăng cường quản lý nợ, kiểm tra theo phân tích rủi ro và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu tháng 11/2026 được giao là 370 tỷ đồng.

Đơn vị đồng thời đẩy mạnh chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nhất là hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.