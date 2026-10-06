Sơn La thống nhất nội dung hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 6/10, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Sơn La về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Sơn La

Thực hiện Thông báo số 383/TB-BKHCN ngày 28/8/2026 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tại buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Sơn La và Thông báo số 438/TB-VPUB ngày 7/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 2201/SKHCN-CĐS, đề xuất nội dung Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Sơn La và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Đến ngày 10/9, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đã nhận được văn bản của 5 đơn vị, địa phương. Trên cơ sở các đề xuất, Sở tổng hợp các nội dung, nhiệm vụ dự kiến đưa vào Chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030.

Từ ngày 19-30/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình ký kết phối hợp.

Đến nay, hai bên cơ bản thống nhất các nhóm nội dung hợp tác, gồm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, dữ liệu và chính quyền số; hạ tầng số, viễn thông; ứng dụng công nghệ số trong phát triển văn hóa, du lịch, xã hội số; bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận tại cuộc họp

Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đang hoàn thiện kế hoạch tổ chức, trình UBND tỉnh phê duyệt. Chương trình dự kiến diễn ra ngày 23/10/2026 tại phường Mộc Châu.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành tiếp tục tham gia ý kiến, hoàn thiện nội dung, kế hoạch và thành phần tham dự Chương trình ký kết phối hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La được giao chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình. Các đơn vị liên quan bảo đảm công tác hậu cần, lễ tân và an ninh trật tự.