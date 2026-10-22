Sơn La tháo gỡ vướng mắc nguồn vật liệu, ưu tiên các tuyến cao tốc trọng điểm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành Công văn số 3503-CV/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm đáp ứng nhu cầu trong quý IV/2026 và giai đoạn 2027-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng đối với 10 mỏ đã được cấp phép và diện tích đất phụ trợ của 14 mỏ cát.

Đồng thời, rà soát các mỏ trúng đấu giá, xử lý theo quy định những đơn vị chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc chậm triển khai dự án.

Sơn La tháo gỡ vướng mắc nguồn vật liệu

Tỉnh ưu tiên cấp phép các mỏ phục vụ hai tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; xem xét nâng công suất các mỏ đang hoạt động khi đáp ứng yêu cầu về an toàn và môi trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất cát nghiền nhân tạo, tận dụng đất đá từ các công trình giao thông để san nền; tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Đối với giai đoạn 2027-2030, tỉnh tập trung triển khai quy hoạch khoáng sản, giải quyết tình trạng chồng lấn quy hoạch, gắn hoạt động khai thác với yêu cầu bảo vệ cảnh quan và môi trường tại các khu du lịch trọng điểm.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần được nâng cao chất lượng, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc, găm mỏ trục lợi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu nghiên cứu cắt giảm tối thiểu 30-50% thời gian giải quyết thủ tục cấp phép, giao đất mỏ; công khai, minh bạch quy hoạch và giá vật liệu xây dựng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý khoáng sản.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026 phải được báo cáo trước ngày 15/12/2026.