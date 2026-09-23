Sơn La tập trung xây dựng dữ liệu truy xuất nguồn gốc cà phê

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị lực lượng kiểm lâm địa bàn, đại diện UBND và tổ công tác của 28 xã, phường trọng điểm có diện tích trồng cây cà phê, cùng một số doanh nghiệp, HTX, tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn chi tiết các quy trình kỹ thuật; tập huấn phương pháp khoanh vẽ, kiểm tra mẫu khóa ảnh thực địa để cập nhật bản đồ giải đoán ảnh viễn thám; sử dụng công cụ điều tra, cập nhật bản đồ và đánh giá phân vùng rủi ro. Đồng thời, Hội nghị cũng thống nhất cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và thông báo quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ cấp xã.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu.

Đến hết tháng 7/2026, diện tích cà phê toàn tỉnh Sơn La có gần 36.400 ha, phân bố tại 48 xã, phường. Tuy nhiên, tiến độ rà soát mới đạt 22,9% kế hoạch, tương ứng với 8.352 ha tại 2 xã Mường Chanh và Nậm Lầu. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 29.000 ha tại 46 xã chưa được rà soát.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai các văn bản hướng dẫn.

Để hoàn thành rà soát 100% diện tích cà phê trước ngày 30/12/2026, tỉnh Sơn La đang triển khai đồng bộ việc chuẩn hóa hướng tới công bố bản đồ hiện trạng nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của EUDR. Quá trình này sẽ bóc tách diện tích cà phê trên đất lâm nghiệp để khoanh vùng quản lý và hướng dẫn chuyển đổi cây trồng; đồng thời kiên quyết phân luồng, không xuất khẩu sang thị trường EU đối với sản phẩm cà phê canh tác trên đất rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tham gia Hội nghị.

Việc hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng nhằm tránh nguy cơ cà phê Sơn La bị trả về, mất giá hoặc đối mặt với các biện pháp trừng phạt tương tự “thẻ vàng” từ thị trường châu Âu.