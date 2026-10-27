Sơn La tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 26/10, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026, 2027 theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị đang theo dõi, quản lý 41 nhiệm vụ, gồm 1 nhiệm vụ cấp quốc gia và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh; đồng thời phối hợp với các sở, ngành quản lý 6 nhiệm vụ được UBND tỉnh ủy quyền ký hợp đồng. Đến nay, 10 nhiệm vụ đã được nghiệm thu kết thúc; các nhiệm vụ còn lại đang được kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan

Đối với các nhiệm vụ mở mới năm 2026 và 2027, tỉnh dự kiến tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và thẩm định kinh phí đối với 25 nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026; hoàn thành phê duyệt, ký hợp đồng và triển khai trước ngày 5/12/2026. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là ngày 12/11/2026.

Trong quý IV/2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi 31 nhiệm vụ cấp tỉnh, tổ chức nghiệm thu kết thúc 6 nhiệm vụ và kiểm tra thực địa, nghiệm thu tiến độ 25 nhiệm vụ. Tỷ lệ giải ngân kinh phí năm 2026 dự kiến đạt khoảng 93%.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra và khả năng ứng dụng của từng nhiệm vụ; bảo đảm quy trình tuyển chọn, thẩm định kinh phí công khai, minh bạch, đúng quy định và sát với yêu cầu thực tiễn.

Kết luận cuộc làm việc, ông Đặng Ngọc Hậu yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng và tiến độ nghiệm thu. Với các nhiệm vụ mở mới, cần khẩn trương hoàn thiện quy trình tuyển chọn, phê duyệt đúng thời hạn, lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ năng lực, có tính khả thi và hiệu quả ứng dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm phối hợp, quản lý kinh phí đúng quy định, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và công tác quản lý, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.