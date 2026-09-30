Sơn La tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng quý IV

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La xem xét, cho ý kiến về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng; cùng tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn qua địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng công bố, chuyển trao Quyết định số 357-QĐNS/TW ngày 11/9/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La

Tập trung vào những điểm nghẽn tăng trưởng

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển.

Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến nông sản và du lịch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với một số khó khăn, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu; tiến độ một số dự án, công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu.

Các đại biểu tập trung phân tích những yếu tố tác động đến tăng trưởng, xác định các động lực và dư địa phát triển trong quý IV. Một số vấn đề được nhấn mạnh gồm: Tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng hiệu quả giải ngân đầu tư công và tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại hội nghị

Quyết liệt với các dự án trọng điểm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 8-8,5%.

Đảng ủy UBND tỉnh được yêu cầu tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026; triển khai quyết liệt các giải pháp theo kịch bản tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất điện, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tỉnh cũng sẽ điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng khả thi, xác định rõ các ngành, lĩnh vực, dự án và địa bàn có khả năng tạo động lực tăng trưởng.

Về đầu tư công, Sơn La đặt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng cuối năm; kịp thời thu hồi, điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc kéo dài, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý, hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí. Trong đó, tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng thời tập trung hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.03 Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.

Cùng với hạ tầng giao thông, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, thúc đẩy du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số; giải quyết các vấn đề về đất đai, ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy xã, phường bám sát địa bàn, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.