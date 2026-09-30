Sơn La tập trung nguồn lực, thu hẹp khoảng cách số ở vùng sâu, vùng xa

Những cột sóng viễn thông tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa góp phần rút ngắn khoảng cách số. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tỉnh Sơn La đang tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2026 phủ sóng 4G tại 32 bản trắng sóng, đồng thời xóa các điểm lõm sóng băng rộng di động tại 23 bản, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ số.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng viễn thông tại vùng khó khăn

Với địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, việc phát triển hạ tầng viễn thông tại Sơn La còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tình trạng chưa có sóng di động hoặc chất lượng kết nối chưa bảo đảm đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông.

Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-Ủy ban Nhân dân ngày 29/8/2026, xác định mục tiêu tập trung nguồn lực xóa các khu vực trắng sóng, lõm sóng băng rộng di động, ưu tiên những địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng số.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu trước ngày 31/12/2026 hoàn thành phủ sóng thông tin di động 4G tại 32 bản trắng sóng và xóa lõm sóng băng rộng di động tại 23 bản. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ viễn thông với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sơn La tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng các trạm thu phát sóng di động (BTS), bổ sung thiết bị, hệ thống truyền dẫn và các hạng mục hạ tầng cần thiết tại những khu vực chưa có sóng hoặc chất lượng sóng chưa đáp ứng yêu cầu.

Công nhân Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel đấu nối, lắp đặt thiết bị trạm BTS 5G. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cùng với việc mở rộng vùng phủ, tỉnh chú trọng đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ tại các khu vực, cụm dân cư để xác định nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp. Tùy theo điều kiện thực tế, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tối ưu mạng, điều chỉnh hướng và công suất ăngten, nâng cấp trạm hiện có, bổ sung thiết bị hoặc xây dựng trạm BTS mới, mở rộng tuyến truyền dẫn.

Đặc biệt, việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông được khuyến khích nhằm tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian triển khai, nhất là tại những địa bàn có địa hình hiểm trở, điều kiện xây dựng khó khăn. Các doanh nghiệp được khuyến khích dùng chung cột ăngten, nhà trạm, tuyến cáp và các hạ tầng kỹ thuật phù hợp, qua đó đẩy nhanh tiến độ phủ sóng tại các khu vực chưa được tiếp cận dịch vụ.

Đối với những địa bàn đã có sóng, tỉnh tiếp tục yêu cầu nâng cấp, tối ưu mạng 4G, cải thiện chất lượng kết nối, bảo đảm dịch vụ viễn thông đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc và sử dụng các nền tảng số của người dân.

Phối hợp đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ xóa vùng trắng sóng

Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026, Sơn La xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp viễn thông, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tiến độ. Sở phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xác định đơn vị phụ trách từng khu vực, yêu cầu xây dựng phương án đầu tư cụ thể, bao gồm vị trí, quy mô, kinh phí và tiến độ triển khai tại 32 bản trắng sóng và 23 bản lõm sóng.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đề xuất danh mục các bản, khu vực đủ điều kiện hỗ trợ từ Chương trình viễn thông công ích; chuẩn hóa dữ liệu về tọa độ, số hộ dân, số dân và hiện trạng phủ sóng. Đây là cơ sở để xây dựng phương án đầu tư phù hợp, huy động nguồn lực và tổ chức triển khai tại những địa bàn cần ưu tiên.

Trong quá trình thực hiện, Sở phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức đo kiểm và xác nhận kết quả sau đầu tư, tạo cơ sở để nghiệm thu và đề nghị Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích thanh toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Đối với các khu vực đã được phủ sóng, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ 4G cũng được chú trọng. Những địa bàn có chất lượng kết nối chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được rà soát, xác định nguyên nhân và yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án khắc phục. Các kết quả xử lý được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Kiểm tra mạch và chất lượng đường truyền. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp giải quyết những vấn đề về đất đai, xây dựng, giao thông, nguồn điện, tài nguyên, môi trường và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng trạm thu phát sóng và triển khai mạng cáp quang.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có trách nhiệm rà soát, xác nhận hiện trạng phủ sóng, số hộ dân tại các khu vực trắng sóng, lõm sóng; hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, lựa chọn vị trí và mặt bằng xây dựng công trình viễn thông. Đồng thời, chính quyền cơ sở phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tham gia đo kiểm, xác nhận kết quả đầu tư và cung cấp hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu.

Về phía các doanh nghiệp viễn thông, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực, chủ động khảo sát, lập phương án và tổ chức đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng tại các khu vực được giao. Các doanh nghiệp cũng có trách nhiệm duy trì hoạt động của hệ thống, bảo đảm chất lượng dịch vụ, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong quá trình triển khai.

Cùng với việc mở rộng vùng phủ, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, đo kiểm chất lượng mạng 4G, tối ưu vùng phủ, dung lượng, điều chỉnh hướng và công suất ăngten, nâng cấp thiết bị hoặc mở rộng hệ thống truyền dẫn khi cần thiết. Qua đó, không chỉ hoàn thành mục tiêu xóa trắng, giảm lõm sóng mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ tại những khu vực đã có kết nối.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp Sơn La từng bước khắc phục những hạn chế về hạ tầng viễn thông, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân vùng khó khăn.

Khi các bản trắng sóng được phủ 4G và những điểm lõm sóng được xử lý, người dân sẽ có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Sơn La thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới./.