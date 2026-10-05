Sơn La tập huấn ứng dụng AI trong quản lý giáo dục và giảng dạy

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Chiềng Sinh trong buổi tập huấn AI.

Nội dung tập huấn đa dạng và thiết thực

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi nhanh chóng mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là giáo dục. Nhận thức rõ tầm quan trọng của xu hướng này, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình tập huấn ứng dụng AI trong quản lý giáo dục và giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn tỉnh. Đây là bước đi chiến lược, giúp thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng giáo dục và đưa Sơn La bắt kịp với sự phát triển chung của cả nước.

Ngay từ đầu, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã xác định rõ mục tiêu của chương trình tập huấn, giúp cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững kiến thức cơ bản về AI; biết cách vận dụng các công cụ AI phù hợp vào công việc quản lý, soạn bài, thiết kế bài giảng, xây dựng đề kiểm tra và hỗ trợ học sinh học tập; đồng thời hình thành ý thức sử dụng AI an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Chương trình được Sở GD&ĐT tỉnh triển khai theo lộ trình rõ ràng, chia theo từng giai đoạn và đối tượng cụ thể: Giai đoạn 1 tập trung cho cán bộ quản lý cấp phòng, sở và hiệu trưởng các trường; giai đoạn 2 lan tỏa đến giáo viên cốt cán tại các cụm trường; giai đoạn 3 tổ chức tập huấn rộng khắp cho toàn thể giáo viên trên toàn tỉnh. Đặc biệt, nội dung được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, ưu tiên hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn cũng được Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xây dựng một cách hệ thống, đi từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp lý luận với thực hành trực tiếp trên máy tính và thiết bị di động. Các chuyên đề chính bao gồm: Những kiến thức cơ bản về AI, gồm: Khái niệm, ứng dụng và tiềm năng phát triển của AI trong lĩnh vực giáo dục; những lợi ích và thách thức khi ứng dụng AI tại các trường học vùng cao.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Đối với ứng dụng AI trong quản lý giáo dục được Sở tập huấn sử dụng AI để phân tích dữ liệu giáo dục, xây dựng báo cáo tự động, lập kế hoạch đào tạo, quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ học tập và kết quả học sinh một cách khoa học, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Còn ứng dụng AI trong giảng dạy thì Sở hướng dẫn đội ngũ giáo viên sử dụng các công cụ AI để soạn bài giảng, thiết kế hoạt động học tập, xây dựng câu hỏi và đề kiểm tra, tạo tài liệu học tập đa phương tiện, phân tích kết quả học tập và đưa ra giải pháp hỗ trợ học sinh kịp thời.

Các giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn dự giờ bài giảng AI của đồng nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm

Theo ông Quàng Văn Lâm, bên cạnh tập huấn ứng dụng AI, Sở cũng nhắc nhở các phòng chuyên môn, Ban Giám hiệu và giáo viên sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm; bảo mật thông tin, tránh lạm dụng AI và hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ một cách đúng đắn, văn minh.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và giảng dạy. Khóa tập huấn kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm các nội dung: Giới thiệu về AI, học máy, học sâu, AI tạo sinh (Gen AI); Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini, Grok; Tạo tài khoản và thiết lập ChatGPT; thực hành trên ChatGPT.

Để phù hợp với điều kiện địa hình đồi núi phức tạp của tỉnh Sơn La, chương trình tập huấn được tổ chức linh hoạt theo nhiều hình thức kết hợp với nhau: Tập huấn trực tiếp tại trung tâm hội nghị trên tỉnh dành cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán xã, phường. Đây là lớp đào tạo nguồn, sau khi hoàn thành, các học viên sẽ trở về địa phương và tiếp tục tập huấn lại cho đồng nghiệp.

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cũng tổ chức tập huấn trực tuyến với các bài giảng, tài liệu và video hướng dẫn được đăng tải trên nền tảng học tập trực tuyến, tạo điều kiện cho giáo viên xem lại, học tập mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt hữu ích khi cần thực hành lại các bước trên máy tính cá nhân.

Em Nguyễn Mạnh Trường, học sinh lớp 11 B1, Trường THPT Chiềng Sinh cho biết: Em rất thích học với bài giảng do AI hỗ trợ. Bài học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn, những điều chưa rõ AI đều giải thích cho em hiểu tường tận. Mỗi ngày đi học con đều cảm thấy vui và hứng thú hơn rất nhiều".

Các học sinh Trường THPT Mai Sơn đang chăm chú nghe giảng.

Kết quả bước đầu và định hướng phát triển

Cô Hà Thị Trính, giáo viên Trường Tiểu học - THCS xã Chiềng Lao, chia sẻ: "Lúc chưa được tập huấn, tôi nghĩ AI rất xa vời, khó hiểu và chỉ dành cho những người làm công nghệ. Nhưng sau khi tham gia lớp tập huấn, tôi ngạc nhiên thấy AI thực sự hữu ích và dễ sử dụng. Tôi dùng AI để soạn bài giảng nhanh hơn, thiết kế các trò chơi học tập sinh động hơn, đặc biệt là tạo tài liệu học tập bằng tiếng dân tộc cho học sinh. Tôi thấy rất hữu ích khi sử dụng AI”.

Còn Bà Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS xã Yên Châu, nhận xét: "Ứng dụng AI giúp công tác quản lý của nhà trường trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Thay vì dành nhiều thời gian cho việc tổng hợp số liệu, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chăm lo chất lượng dạy và học. Đây là bước đột phá quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường trong thời đại số".

Sau thời gian triển khai, chương trình tập huấn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng nghìn cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được tiếp cận và hướng dẫn sử dụng AI. Nhiều trường đã chủ động ứng dụng AI vào công việc hàng ngày, giúp giảm tải công việc hành chính, nâng cao chất lượng bài giảng và tạo sự hứng thú mới mẻ cho học sinh.

Hiện nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chương trình tập huấn AI, như: Cập nhật liên tục các công cụ mới, hữu ích hơn; tăng cường đầu tư thiết bị và kết nối mạng, xây dựng ngân hàng tài liệu hướng dẫn miễn phí; tổ chức các cuộc thi sáng tạo ứng dụng AI trong giáo dục; tạo cơ chế khuyến khích, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và giảng dạy cho học sinh.