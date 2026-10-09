Sơn La: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

Nâng cao năng lực triển khai chính sách khuyến công

Chiều 9/10/2026, tại tỉnh Sơn La, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công. Hội nghị nhằm cập nhật những quy định mới về hoạt động khuyến công, hướng dẫn triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), đồng thời nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác khuyến công, khi hệ thống chính sách đang tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển công nghiệp nông thôn. Sau hơn một năm Nghị định số 235/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP đi vào cuộc sống, hệ thống văn bản hướng dẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Đáng chú ý, Thông tư số 63/2025/TT-BCT đã đổi mới việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thống nhất nhận diện RISEP và tổ chức bình chọn theo 3 cấp: cấp xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Tiếp đó, ngày 25/9/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2026/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công. Ngày 6/10/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 66/2026/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. "Khung chính sách mới không chỉ thay thế một số văn bản cũ mà đang hình thành cách tiếp cận mới, trong đó làm rõ hơn đối tượng và nội dung hỗ trợ; tăng phân cấp gắn với trách nhiệm; giảm trùng lặp trong đánh giá và thúc đẩy số hóa quy trình. Đồng thời, nguồn lực khuyến công được định hướng tập trung mạnh hơn vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường" - ông Nguyễn Văn Thịnh thông tin.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Đối với khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói chung và Sơn La nói riêng, những định hướng này có ý nghĩa quan trọng khi công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu, nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Thực tế, nhiều đề án khuyến công đã hỗ trợ cơ sở sản xuất ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến chè, cà phê, hoa quả sấy; hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là nền tảng để tiếp tục thúc đẩy chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

Từ yêu cầu thực tiễn, ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh, khuyến công trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ một hạng mục” sang “tạo năng lực phát triển”, bao gồm năng lực công nghệ, quản trị, thị trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đổi mới bình chọn RISEP, tăng cường số hóa quy trình

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là hướng dẫn triển khai Thông tư số 63/2025/TT-BCT về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo Cục Công nghiệp, Thông tư số 63/2025/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/2/2026, với nhiều nội dung đổi mới trong tổ chức bình chọn, từ phân cấp thực hiện, tiêu chí đánh giá đến quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quản lý dữ liệu. Trong đó, việc thống nhất nhận diện RISEP, tổ chức bình chọn theo 3 cấp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả của hoạt động bình chọn.

Đáng chú ý, sản phẩm tham gia bình chọn được phân thành 3 nhóm: sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng.

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện theo thang 100 điểm, với 4 nhóm tiêu chí gồm: năng lực phát triển sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ; các tiêu chí khác.

Theo quy định, sản phẩm được xem xét công nhận phải đạt từ 65 điểm đối với cấp xã, 75 điểm đối với cấp tỉnh và 85 điểm đối với cấp quốc gia.

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công.

Nội dung tập huấn còn giới thiệu Hệ thống quản lý bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu RISEP, phục vụ tạo lập hồ sơ điện tử, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, phân công chấm điểm, công bố kết quả và tra cứu thông tin. Việc ứng dụng hệ thống quản lý tập trung được kỳ vọng góp phần giảm thao tác thủ công, chuẩn hóa dữ liệu, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn.

Đặc biệt, theo đại diện Cục Công nghiệp, hoạt động bình chọn RISEP không phải là điểm kết thúc của một danh hiệu, mà phải là cơ sở để lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng, tiếp tục hỗ trợ nâng cấp sản xuất và phát triển thị trường. Cùng với nội dung bình chọn RISEP, chương trình hội nghị tập trung phổ biến những điểm mới của Nghị định về khuyến công và Thông tư số 66/2026/TT-BCT, nhất là quy trình xây dựng, đánh giá, thẩm định kế hoạch; phân cấp điều chỉnh; quản lý dữ liệu điện tử và trách nhiệm của từng chủ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, đồng thời, cán bộ khuyến công cần chủ động trao đổi những khó khăn liên quan đến xác định đối tượng, địa bàn, lựa chọn nội dung hỗ trợ và hồ sơ bình chọn sản phẩm RISEP. Mục đích của thảo luận là chính sách phải đi vào được cơ sở sản xuất, song việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng thẩm quyền, có kết quả đo đếm được và không trùng lặp nguồn ngân sách.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công được tổ chức ở tỉnh Sơn La giúp đội ngũ cán bộ khuyến công có thêm cơ sở cập nhật, vận dụng thống nhất các quy định mới, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án khuyến công, hướng nguồn lực hỗ trợ vào những hoạt động thiết thực, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.