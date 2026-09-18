Sơn La tăng tốc xóa nhà tạm vùng biên Sốp Cộp

Ngày 17/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La do đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại hai xã biên giới Sốp Cộp và Púng Bánh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La do đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện xã Sốp Cộp cho biết, qua rà soát các trường hợp phát sinh sau thời điểm 15/5/2025, trên địa bàn xã có 24/61 hộ nghèo đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Trong đó, 17 hộ thuộc diện xây mới và 7 hộ thực hiện sửa chữa, với tổng kinh phí dự kiến trên 1,2 tỷ đồng. Nhằm kịp thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống, địa phương đã chủ động tạm ứng 490 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã để chi trả cho các hộ gia đình. Đối với khoản kinh phí còn thiếu 740 triệu đồng, xã Sốp Cộp kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm bổ sung nguồn lực để triển khai dứt điểm.

Tại xã Púng Bánh, công tác chăm lo nhà ở cho người nghèo cũng được tập trung triển khai. Trong năm 2025, xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa thành công 64 căn nhà cho các hộ nghèo với tổng giá trị giải ngân đạt 3,66 tỷ đồng. Sang năm 2026, qua khảo sát có 75 hộ dân bày tỏ nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Tuy nhiên, việc triển khai hiện gặp rào cản lớn do chưa có trường hợp nào đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo Quyết định số 55/QĐ-BXD, chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc liên quan đến pháp lý đất đai. Trước thực trạng này, chính quyền xã Púng Bánh đề xuất tỉnh hỗ trợ nguồn lực thực hiện đo đạc địa chính, tạo tiền đề hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở pháp lý để triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền các địa phương, đồng thời nhấn mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Để bảo đảm tiến độ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương tham mưu phân bổ nguồn kinh phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời tăng cường đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 30/11/2026. Bên cạnh đó, đơn vị cần chuẩn bị tốt công tác tham mưu tổng kết chương trình năm 2026 và xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2027.

Đối với bài toán vướng mắc về mặt bằng và đất đai, đồng chí chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho các xã, chủ động rà soát và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. Chính quyền các xã cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt huy động các nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm giải ngân vốn đúng tiến độ và đúng đối tượng. Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý các địa phương không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ "an cư" mà phải gắn liền với "lạc nghiệp", quan tâm tạo sinh kế và việc làm bền vững để người dân yên tâm vươn lên thoát nghèo.

Nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp cho vùng biên giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn điều động lực lượng, đồng hành cùng nhân dân trong công tác vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Đặng Ngọc Hậu cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa các công trình đang triển khai và ghé thăm, động viên hộ gia đình bà Lò Thị Tưới (bản Mường Và, xã Sốp Cộp) - một trong những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm, giúp gia đình sớm ổn định đời sống và an tâm phát triển kinh tế.