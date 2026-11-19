Thời gian qua, việc triển khai các quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và quản lý, sử dụng con dấu trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ lưu trú, nhà trọ để sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn xảy ra; công tác quản lý, sử dụng con dấu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có nơi, có lúc chưa nghiêm.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và quản lý, sử dụng con dấu; siết chặt việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh, kiên quyết không cấp phép, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, quản lý danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh để vi phạm pháp luật, nhất là hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở karaoke, lưu trú, nhà trọ. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, tập trung vào các cơ sở có dấu hiệu vi phạm; hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Y tế, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trước khi kinh doanh; đẩy mạnh kiểm tra chuyên ngành, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, lưu trú; kịp thời phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến ANTT, ma túy.

UBND các xã, phường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm; chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời, tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh./.