Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Chiều 2/10, tại hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của tỉnh Sơn La.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới điểm cầu Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Một trong những hướng triển khai được tỉnh Sơn La chú trọng là xây dựng địa bàn không có ma túy, lấy cấp xã, thôn, bản làm trọng tâm, kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đồng thời giảm cả cung và cầu về ma túy. Vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý địa bàn cũng ngày càng được phát huy.

Theo số liệu 9 tháng năm 2026, Bộ đội Biên phòng Sơn La trực tiếp và phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 92 vụ với 123 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 33 vụ và 54 đối tượng so cùng kỳ năm 2025. Tang vật thu giữ gồm 15,1kg heroin, 31,9kg ma túy tổng hợp, 6,54kg ma túy đá, 980,82g nhựa thuốc phiện cùng nhiều phương tiện, vũ khí và tang vật liên quan.

Tại điểm cầu Sơn La còn có lãnh đạo các xã biên giới, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng chức năng của Lào bắt giữ 14 vụ, 22 đối tượng; thu giữ nhiều loại ma túy và vũ khí. Kết quả này góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam-Lào.

Theo thống kê, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố biên giới có 2.856 địa bàn cấp xã, trong đó có 558 địa bàn cấp xã đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy ở giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Riêng trong đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 43 vụ, 56 đối tượng; phối hợp các lực lượng bắt giữ 49 vụ, 67 đối tượng.

Tại xã Mường Lạn, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã xây dựng hệ thống quét mã QR thông qua “Hòm thư điện tử ẩn danh” và triển khai đường dây nóng tại các bản, tạo thêm kênh để người dân cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy từ cơ sở.

Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ đối tượng Tráng Tồng Mua, thu giữ 6.100 viên ma túy tổng hợp, nằm trong chuyên án SL626. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn trong quản lý, hỗ trợ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện.

Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ đối tượng Vừ A Sênh, bản Huổi Luông, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La, thu giữ 1 khẩu súng AK và 14 viên đạn. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Thời gian tới, Sơn La tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu; tập trung xây dựng xã biên giới không có ma túy từ từng bản, từng hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng, nhất là trên tuyến biên giới và địa bàn giáp ranh.

Thiếu tá Tống Duy Tân, Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng buôn bán ma túy nằm trong Chuyên án SL626 giai đoạn 2. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Tỉnh Sơn La đồng thời xác định quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện; gắn phòng, chống ma túy với tạo sinh kế, việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Với mục tiêu xây dựng Sơn La không ma túy vào năm 2030, tỉnh Sơn La xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân. Trong đó, chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, quản lý chặt địa bàn, đấu tranh với tội phạm, hỗ trợ cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy qua biên giới.