Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Việc tổ chức ký kết nghĩa nhằm cụ thể hóa chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biên phòng.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đến nay có 6 trong tổng số 9 cặp đơn vị đã tổ chức lễ ký kết nghĩa. Trong đó, Trạm Kiểm soát biên phòng Pu Hao, thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn, ký kết nghĩa với Trạm Công an Ka Lăang; Trạm Kiểm soát biên phòng Nà Vạc, thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn, ký kết nghĩa với Trạm Kiểm soát biên phòng Huoi Mo, thuộc Đại đội Biên phòng 212, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào.

Tại khu vực cửa khẩu, Trạm Kiểm soát cửa khẩu phụ Nà Cài, thuộc Đồn Biên phòng Chiềng On, ký kết nghĩa với Trạm Cửa khẩu phụ Sop Dung. Trạm Kiểm soát biên phòng Kéo Muông, thuộc Đồn Biên phòng Chiềng On, ký kết nghĩa với Trạm Kiểm soát Na Khang, thuộc Công an tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào. Các cặp đơn vị còn lại sẽ tiếp tục tổ chức ký kết nghĩa, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Lễ ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu phụ Nà Cài, Sơn La, Việt Nam với Trạm Kiểm soát Công an Sop Dung, Houaphanh, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Theo nội dung ký kết, 2 bên cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa 2 nước; tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và chấp hành pháp luật mỗi nước.

Hai bên cũng thống nhất duy trì trao đổi thông tin, phối hợp trong quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quản lý cư trú và hoạt động đi lại trong khu vực biên giới.

Hai bên cũng sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống mua bán trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị sẽ thường xuyên thăm hỏi, giao lưu nhân dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm của 2 nước. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ 2 bên.

Lễ ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Việt Nam với Trạm Công an Cửa khẩu quốc tế Pa Hang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Việc ký kết nghĩa giữa các trạm kiểm soát biên phòng Sơn La với các đơn vị của nước bạn Lào góp phần xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Đây cũng là dịp để 2 bên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định về quản lý biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước.

Thông qua các hoạt động đối ngoại biên phòng thiết thực, lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.