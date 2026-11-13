Sơn La tăng cường giám sát đầu tư giáo dục nghề nghiệp từ chính sách

Trường Cao đẳng Sơn La áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho sinh viên.

Giám sát sử dụng nguồn đầu tư cơ sở vật chất

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những năm gần đây Sơn La đã đẩy mạnh phân bổ nguồn vốn chính sách cho giáo dục nghề nghiệp, góp phần mở rộng quy mô đào tạo nghề cho người lao động nông thôn. Cùng với việc cấp vốn, công tác giám sát sử dụng nguồn đầu tư cũng được tỉnh Sơn La xác định là khâu then chốt, đảm bảo nguồn lực được đưa vào đúng mục đích, phát huy hiệu quả bền vững cho địa phương.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cho biết: Trước đây, khi triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, một số nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La còn có tình trạng lập kế hoạch chưa sát thực tế, theo dõi tiến độ đầu tư chưa chặt chẽ, dẫn đến một số cơ sở vật chất, trang thiết bị sau khi đầu tư chưa được khai thác tối đa.

Nhận thấy hạn chế đó, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng quy chế giám sát toàn diện từ khâu lập dự án, phân bổ vốn đến triển khai và đánh giá kết quả sau đầu tư. Các đơn vị được giao quản lý nguồn vốn chính sách như: Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, cùng trường Cao đẳng Sơn La đều phải xây dựng báo cáo định kỳ về tiến độ sử dụng kinh phí.

Những năm qua, tỉnh Sơn La tập trung giám sát vào các mặt nội dung chính, như: Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo; công tác chi trả kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số; chi phí tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động nông thôn. Đội ngũ giám sát bao gồm cán bộ chuyên môn các Sở, ban ngành, phối hợp với chính quyền cấp xã, phường đến từng cơ sở đào tạo để kiểm tra thực tế, đối chiếu số liệu sổ sách với tình hình triển khai tại cơ sở. Không chỉ kiểm tra về mặt tài chính, đoàn giám sát còn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, tỷ lệ sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp, có chỉ số quan trọng thể hiện hiệu quả của nguồn vốn chính sách.

Ông Nguyễn Đức Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La cho biết, công tác giám sát về đào tạo nghề từ nguồn ngân sách được thực hiện theo từng giai đoạn dự án. Khi có nguồn vốn chính sách của tỉnh cấp về, nhà trường lập kế hoạch sử dụng chi tiết, báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên, sau đó đoàn giám sát đến kiểm tra việc lắp đặt, đưa vào sử dụng máy móc thực hành, phòng học mới. Qua giám sát, các hạn chế như việc sắp xếp thời gian đào tạo chưa hợp lý, trang thiết bị chưa được khai thác thường xuyên đã được phát hiện và có phương án khắc phục kịp thời.

Sinh viên trường Cao đẳng Sơn La được học tập chuyên ngành trong môi trường thuận lợi.

Đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng

Bên cạnh giám sát từ cấp tỉnh, xã, phường trong công tác sử dụng nguồn ngân sách còn đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng. Người dân, đại biểu cơ sở được thông báo các chương trình đầu tư giáo dục nghề nghiệp tại địa phương, có ý kiến phản hồi về việc sử dụng nguồn vốn, chất lượng các lớp đào tạo. Nhiều ý kiến góp ý đã giúp các cơ quan chức năng, điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người lao động vùng cao.

Em Lò Thị Trang, sinh viên Khoa Mầm non, trường Cao đẳng Sơn La cho biết: Trong thời gian học tại trường, em được nhà trường hỗ trợ miễn giảm học phí, hàng tháng còn được hỗ trợ tiền. Thầy cô giảng dạy rất tận tâm, truyền đạt kiến thức chuyên môn rõ ràng, kết hợp nhiều giờ thực hành sát với thực tế. Em cảm thấy tự tin tích lũy được nhiều kỹ năng nghề cần thiết để chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường".

Tuy nhiên, công tác giám sát vẫn còn một số khó khăn, địa bàn tỉnh rộng lớn, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, việc đi kiểm tra thực tế tốn nhiều thời gian và nguồn lực; một số cán bộ cơ sở còn hạn chế về kỹ năng theo dõi, thống kê số liệu đầu tư. Trước tình hình đó, Sơn La đang tiếp tục hoàn thiện quy trình giám sát, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi tiến độ sử dụng vốn chính sách.

Mục tiêu của công tác giám sát của tỉnh Sơn La về đào tạo nghề không chỉ là đảm bảo không có lãng phí, thất thoát nguồn vốn, mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả lâu dài về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Nhờ giám sát chặt chẽ, nguồn đầu tư chính sách cho giáo dục nghề nghiệp ngày càng phát huy tác dụng rõ rệt, nhiều người lao động vùng cao được học nghề, có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Sơn La.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, để mỗi đồng vốn đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp đều thực sự mang lại lợi ích cho người dân và sự phát triển chung của địa phương.