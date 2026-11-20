Sơn La tạm dừng Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Sơn La năm 2026 vừa ban hành Thông báo số 28-TB/HĐTD, ngày 19/11/2026 về việc tạm dừng thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Theo thông báo, việc tạm dừng thực hiện Kế hoạch tuyển dụng được triển khai theo Kết luận số 825-KL/TU ngày 19/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về chủ trương tạm dừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2026. Thời gian tạm dừng được tính từ ngày ban hành thông báo cho đến khi có thông báo tiếp theo của Hội đồng tuyển dụng.
Các thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La và Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Sơn La, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La để kịp thời cập nhật các thông báo mới liên quan đến kỳ tuyển dụng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-can-biet/son-la-tam-dung-ke-hoach-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-khoi-dang-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cap-tinh-cap-xa-blSqd36DR.html