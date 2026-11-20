Theo thông báo, việc tạm dừng thực hiện Kế hoạch tuyển dụng được triển khai theo Kết luận số 825-KL/TU ngày 19/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về chủ trương tạm dừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2026. Thời gian tạm dừng được tính từ ngày ban hành thông báo cho đến khi có thông báo tiếp theo của Hội đồng tuyển dụng.

Các thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La và Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Sơn La, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La để kịp thời cập nhật các thông báo mới liên quan đến kỳ tuyển dụng.