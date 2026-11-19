Đối tượng Linh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CASL

Theo thông tin từ cơ quan Công an, qua công tác trinh sát, xác minh trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, PC03 Công an tỉnh Sơn La phát hiện Ma Tuấn Linh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Két Việt Tiệp”.

Ngày 15/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh về hành vi sản xuất, kinh doanh 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu Việt Tiệp, với tổng trị giá 271,66 triệu đồng.

Làm việc với Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp – đơn vị sở hữu thương hiệu “Két Việt Tiệp”, cơ quan Công an xác định doanh nghiệp này chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt. Do đó, các sản phẩm két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp đang lưu thông trên thị trường đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.