Sơn La: Sứ mệnh thiêng liêng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn biết bao người con ưu tú của dân tộc chưa trở về với gia đình, quê hương. Do đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” với tinh thần trách nhiệm cao, bằng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, tỉnh Sơn La đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Làm sáng tỏ nhiều nguồn tư liệu quý

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Sơn La, ngay sau khi Chiến dịch được phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò, chủ động tham mưu, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về ý nghĩa của việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, kỷ vật, sơ đồ mộ chí, góp phần làm sáng tỏ nhiều nguồn tư liệu quý.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chỉ đạo các lực lượng tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách liệt sỹ, khảo sát thực địa và xác minh thông tin tại các địa bàn từng diễn ra chiến sự, tạo cơ sở quan trọng cho việc tổ chức tìm kiếm. “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn xác định đây là sứ mệnh thiêng liêng nhằm đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương và gia đình”, Thiếu tá Hà Trung Dương, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chia sẻ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì, tỉ mỉ và quyết tâm của các cán bộ, chiến sỹ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ, góp phần đưa các anh trở về trong vòng tay của đồng đội, gia đình và quê hương. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm mà còn mở ra hy vọng cho biết bao gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng tin tức người thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thượng tá Giàng A Dề, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La thông tin: Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ để giám định ADN; đồng thời, huy động tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm và đã quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh triển khai các nội dung của chiến dịch, phấn đấu sẽ tìm kiếm được nhiều nhất các phần mộ liệt sỹ hiện nay chưa tìm thấy về nghĩa trang liệt sỹ và tổ chức giám định ADN cho các phần mộ liệt sỹ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN. Đây được xác định là giải pháp khoa học mang tính đột phá, góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sỹ.

Bằng tinh thần trách nhiệm, đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với 579 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sỹ; trong đó, có 346 mộ lấy được mẫu sinh phẩm và 233 mộ không lấy được mẫu sinh phẩm.

Kết quả này, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc nhiều, yêu cầu chuyên môn cao và phải bảo đảm tuyệt đối tính chính xác trong từng khâu thực hiện.

Thượng úy Nguyễn Hồng Đăng, Bệnh xá trưởng, kiêm phụ trách Ban Quân y, phòng Hậu cần - Kĩ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết: Đối với chúng tôi mỗi mẫu hài cốt liệt sỹ không chỉ mẫu xét nghiệm, mà nó còn là một phần cơ hội để xác định danh tính của một liệt sỹ, góp phần cho gia đình, thân nhân có thể đưa người thân trở về nhà.

Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn đặt ra yêu cầu cao nhất tính chính xác, từ việc xác định vị trí, lấy mẫu theo đúng quy trình đến đóng gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu theo đúng chuyên môn của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế. Cùng với đó, chúng tôi luôn đối chiếu, xác định thông tin các mẫu nhiều lần để tránh sai sót, đảm bảo tính toàn vẹn nhất, đưa đến nơi giám định ADN.

Những kết quả bước đầu đạt được là minh chứng sinh động cho sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Sơn La. Đó là sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh đến sự phối hợp của các địa phương, cựu chiến binh và nhân dân. Ở mỗi địa điểm tìm kiếm đều có sự đồng hành của những nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và cán bộ, chiến sỹ ngày đêm không quản khó khăn, vượt núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy là thêm một gia đình vơi bớt nỗi đau chờ đợi, thêm một phần lịch sử được nối lại bằng sự tri ân và trách nhiệm. Những kết quả bước đầu của Chiến dịch tại Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, bằng lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, để không một liệt sỹ nào bị lãng quên, không một gia đình nào mất đi niềm hy vọng được đón người thân trở về…/.