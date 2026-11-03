Sơn La siết quản lý nguồn gốc, chất lượng hàng hóa tại chợ phiên Vân Hồ

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an xã Vân Hồ tăng cường kiểm soát hàng hóa tại chợ phiên Vân Hồ.

Được tổ chức vào dịp cuối tuần, chợ phiên Vân Hồ là điểm giao thương của người dân địa phương, đồng thời thu hút du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm văn hóa bản địa. Hoạt động này góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Vân Hồ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ phiên

Tuy nhiên, lượng người mua bán tăng cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn đối với chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, giá cả và an toàn thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, phát tờ rơi và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

Các hộ kinh doanh cũng được yêu cầu ký cam kết không buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh tuyên truyền, Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an xã Vân Hồ tập trung giám sát các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, thực phẩm và những nhóm hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Lực lượng chức năng chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả và hoạt động mua bán tại chợ, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Việc kiểm soát thị trường tại chợ phiên không chỉ nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc lưu thông mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn uy tín của điểm đến du lịch địa phương.

Theo Đội Quản lý thị trường số 3, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, giám sát hoạt động kinh doanh tại các chợ phiên. Đồng thời, duy trì tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tiểu thương, nhất là các quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, giá cả và an toàn thực phẩm.