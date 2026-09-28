Sơn La sẽ tổ chức hội nghị giao thương cà phê vào đầu tháng 10

Hội nghị sẽ có các hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê Sơn La với các đối tác tiêu thụ, nhập khẩu trong và ngoài nước. Ảnh minh họa: CTTĐT tỉnh Sơn La

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối các doanh nghiệp thu mua, phân phối, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cà phê Sơn La tại thị trường trong nước và quốc tế.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tại Hội trường số 218, UBND tỉnh Sơn La, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh (Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La).

Hội nghị sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về tình hình sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến các điểm cầu để kết nối các bên, đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu.

Tại đây, các bên cũng trao đổi thông tin thị trường, yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn đối với sản phẩm cà phê xuất khẩu; kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê Sơn La với các đối tác tiêu thụ, nhập khẩu trong và ngoài nước; tổ chức ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết năm 2025, tỉnh Sơn La có 26.120 ha cà phê Arabica, sản lượng ước đạt 37.724 tấn cà phê nhân. So với năm 2024, diện tích cà phê Arabica tăng 12,05%, sản lượng tăng 33,97%.

Cà phê xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 27.800 tấn, đạt trị giá 112,38 triệu USD. Sản phẩm cà phê Sơn La hiện đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như EU, Bắc Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN.

Trong định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Sơn La sẽ duy trì diện tích khoảng 35.000 ha cà phê (bao gồm cà phê Arabica). Tỉnh sẽ tập trung rà soát vùng nguyên liệu theo quy hoạch, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là những yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu.

“Hội nghị kết nối cà phê Arabica Sơn La năm 2026” nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ quy tụ các nhà sản xuất, nhà rang xay, doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà nhập khẩu quốc tế tham dự. Năm nay, tỉnh Sơn La cũng định hướng tổ chức chương trình “cà phê doanh nhân” và vinh danh các đơn vị sản xuất, chế biến tiêu biểu hàng năm.

Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng các tour du lịch trải nghiệm thực tế “từ vườn ươm đến cốc cà phê” tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Chiềng Mung, Chiềng Cơi, Muổi Nọi...

Lê Hồng Nhung