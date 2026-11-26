Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với VKSND tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Sồng A Ria, Công chức địa chính xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ.

Cơ quan CSĐT đọc các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long (từ trái sang).

Bị can Lý Bá Nam – Nguyên Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ cũ (dấu X).

Bị can Ngô Văn Tho – Viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ (áo khoác nâu) và bị can Tếnh A Chìa, nguyên Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ (áo khoác xanh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Giai đoạn từ năm 2021 - 2023 các bị can trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La dẫn đến việc cấp 7 sổ đỏ không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước là số tiền 2.520.205.882 đồng.