Sơn La sắp có dự án điện mặt trời nổi 17.000 tỷ đồng, công suất 800 MW

Theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 17/4/2026, UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La, có trụ sở tại bản Cang Bó Ban, xã Mường La, tỉnh Sơn La. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Mai Trọng Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dự án đã được nghiên cứu, xác định trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, dự án thuộc danh mục các dự án điện mặt trời được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hơn 1.100 ha mặt nước cho hệ thống điện mặt trời

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có công suất thiết kế 800 MW, tổng diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 1.200 ha. Trong đó, khoảng 1.139,5 ha là mặt nước lòng hồ và khoảng 60,5 ha đất sử dụng lâu dài theo quy mô được phê duyệt tại quyết định.

Phần lớn hệ thống phát điện sẽ được bố trí trên mặt nước, gồm các tấm pin quang điện (PV), inverter, tuyến cáp và khu vực lưu thông. Nhà máy dự kiến sử dụng công nghệ điện mặt trời nổi (FPV), với công suất lắp đặt 800 MW, tương đương khoảng 1.000 MWp.

Dự án có công suất thiết kế 800 MW, tổng diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 1.200 ha.

Trên bờ, dự án dự kiến xây dựng trạm biến áp nâng áp 35/500 kV, công suất 2x600 MVA tại khu vực bản Cang Bó Ban, xã Mường La. Khoảng 28 ha được bố trí cho trạm biến áp 500 kV, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS và nhà điều hành; khoảng 26,5 ha dành cho móng trụ đường dây 35 kV, 500 kV; khoảng 6 ha dành cho kho, bãi, xưởng và khu tập kết vật tư, thiết bị phục vụ vận hành.

Điện năng sau khi được thu gom và nâng áp sẽ truyền tải qua tuyến đường dây 500 kV dài khoảng 10 km để đấu nối vào Trạm biến áp 500 kV Sơn La hoặc thực hiện phương án đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 500 kV Sơn La - Thủy điện Lai Châu. Dự án cũng bao gồm các hạng mục nhà điều hành, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, đường nội bộ và cải tạo các tuyến đường hiện hữu.

Tích hợp hệ thống lưu trữ 80 MW/160 MWh

Một cấu phần quan trọng của dự án là hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Theo phương án thiết kế, hệ thống này có công suất khoảng 10% công suất lắp đặt của nhà máy và thời gian lưu trữ trong 2 giờ. Với công suất nhà máy 800 MW, BESS dự kiến có công suất 80 MW và dung lượng 160 MWh.

Hệ thống BESS sử dụng công nghệ pin lithium-ion loại LFP (Lithium Iron Phosphate), được thiết kế theo dạng mô-đun và tích hợp trong các container ngoài trời. Hệ thống bao gồm thiết bị quản lý pin, điều hòa kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, cùng hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động.

Theo phương án kỹ thuật, hệ thống gồm 32 container chứa các bộ pin lưu trữ ESS, công suất 2,5 MW/5 MWh mỗi bộ, cùng 16 container tích hợp trạm trung thế và bộ biến đổi công suất sạc/xả hai chiều. Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) sẽ kết nối với hệ thống SCADA của nhà máy để điều khiển lịch sạc, xả.

Đối với phần phát điện, dự án dự kiến sử dụng khoảng 267 trạm biến áp trung thế hợp bộ (MVPS) và khoảng 2.500 inverter phân tán. Điện năng từ các tấm pin được chuyển đổi qua inverter, nâng áp lên 35 kV tại các trạm MVPS, sau đó truyền về bờ bằng hệ thống cáp ngầm 35 kV. Nguồn điện tiếp tục được nâng áp lên 500 kV tại trạm biến áp chính trước khi truyền tải vào hệ thống điện.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 17.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.550 tỷ đồng, tương ứng 15%; vốn huy động khoảng 14.450 tỷ đồng, tương ứng 85%.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Tiến độ phát điện thương mại được chia thành 4 giai đoạn.

Cụ thể, trong năm 2027, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại giai đoạn I với công suất 200 MW. Năm 2028 tiếp tục hoàn thành giai đoạn II với công suất 200 MW. Đến quý II/2029, giai đoạn III với công suất 200 MW dự kiến được đưa vào vận hành; quý IV/2029 hoàn thành giai đoạn IV với công suất 200 MW, qua đó hoàn tất quy mô 800 MW của toàn dự án.

Tuy nhiên, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà đầu tư trước khi dự án bước vào các bước triển khai tiếp theo. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và thực hiện dự án, nhà đầu tư phải đánh giá đầy đủ tác động đến chức năng của hồ chứa, chế độ vận hành, khả năng điều tiết, thoát lũ, an toàn công trình, chất lượng nước, giao thông đường thủy và các hoạt động khai thác, sử dụng nước.

Đáng chú ý, phạm vi dự án nằm trong khu vực dự kiến lập Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La. Vì vậy, tỉnh Sơn La yêu cầu nghiên cứu phương án triển khai theo hướng vừa phát triển năng lượng tái tạo, vừa có thể tạo sản phẩm du lịch, không làm phá vỡ cảnh quan và bảo đảm hài hòa với định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ.

Nhà đầu tư cũng phải bổ sung khảo sát khả năng mở rộng Trạm biến áp 500 kV Sơn La để bố trí các ngăn lộ phục vụ đấu nối, lựa chọn phương án đấu nối và hoàn thành các thủ tục theo quy định. Dự án chỉ được triển khai sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan.

Trong các bước tiếp theo, các cơ quan chuyên môn của tỉnh được giao hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch, đấu nối và an toàn hồ chứa; đồng thời chỉ xem xét, trình cấp có thẩm quyền các bước tiếp theo khi dự án bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.